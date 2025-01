A chuva que caiu em Porto Alegre na tarde desta quarta-feira (1º) alagou ruas e derrubou a energia elétrica. A Usina do Gasômetro foi um dos locais afetados, fazendo com que a cerimônia festiva de posse de Sebastião Melo fosse cancelada. Entre as áreas mais atingidas estão a Zona Norte e o 4º Distrito.