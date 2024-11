A ida a Minas Gerais rendeu um ponto a mais na campanha do Grêmio para afastar o risco de rebaixamento. Na noite desta quarta-feira (27), o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro no Mineirão. Cesar Cidade Dias e Guerrinha analisam a situação do Grêmio após o jogo.