O sonho do tetracampeonato do Inter segue vivo — ao menos matematicamente. A vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 3 a 1, em São Paulo, deixa o Colorado com 0,76% de chance de conquistar o título, conforme dados da Universidade Federal de Minas Gerais. As chances do Colorado erguer a taça foram tema de debate no "Sala de Redação" desta quarta (27); confira!