O Inter enfrenta o Vasco, na quinta-feira (21), e Roger Machado tem algumas baixas para escalar o time. Além de Bernabei e Bruno Gomes, fora do jogo pelo terceiro cartão amarelo, Thiago Maia sentiu dores musculares no treino desta segunda (18) e pode desfalcar o Colorado. Os convocados para a data Fifa, Rochet, Borré e Valencia, devem ir direto para o Rio de Janeiro para a integração com o elenco. Confira o debate do "Sala de Redação" sobre a preparação do Inter para o jogo em São Januário!