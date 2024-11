A montagem do novo governo Melo, o racha interno no MDB e a investida judicial contra o grupo de Bolsonaro

Bastidores da política, estratégias eleitorais e o que se passa nos principais gabinetes do Rio Grande do Sul. O podcast Conversa de Gabinete traz informações exclusivas e revela bastidores sobre a política do Estado.

No último episódio da temporada, os jornalistas Fábio Schaffner e Paulo Egídio revelam detalhes sobre a transição política em Porto Alegre, a formação do novo governo de Sebastião Melo e as discussões internas do MDB para a sucessão estadual. O programa também aborda os desdobramentos da investida judicial contra o grupo de Bolsonaro.