Uma semana após o acidente que vitimou Miguel Eroci Prestes da Silva, 73 anos, na noite do dia 23 deste mês, a Polícia Civil segue procurando o condutor do caminhão bitrem branco, com carga de toras de madeira, que provocou a colisão em Palmares do Sul, no Litoral Norte. O choque envolvendo o veículo de carga e o Fiat Uno conduzido por Miguel, que morreu no local, ocorreu no km 150 da RS-101.