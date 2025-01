Morre no hospital o motorista de ônibus envolvido em acidente na BR-470, em Garibaldi

A colisão ocorreu no km 225, nas proximidades do Posto do Avião, por volta das 15h20min.

Morreu no hospital São Pedro de Garibaldi o motorista de um ônibus que se envolveu em um acidente com um caminhão na tarde de quinta-feira (16) na BR-470. A colisão ocorreu no km 225, nas proximidades do Posto do Avião, por volta das 15h20min. O nome dele não foi oficialmente divulgado.