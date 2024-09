Região Central Notícia

Motorista de carreta morre após veículo tombar e pegar fogo na BR-290, em Cachoeira do Sul

Condutor ainda não foi identificado. O acidente ocorreu no km 245, no sentido Interior-Capital da rodovia, e deve gerar interrupção no trânsito após a chegada da perícia

16/09/2024 - 14h49min Atualizada em 16/09/2024 - 18h05min