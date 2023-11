Correção: o carro conduzido por uma mulher de 58 anos aguardava parado no local devido à sinalização de "pare e siga", quando uma motocicleta conduzida por um homem de 26 anos se chocou na traseira do carro, segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, ao invés de o carro ter colidido na moto como publicado entre as 22h20min deste domingo (5) e as 3h de segunda-feira. O texto já foi corrigido.