Uma equipe de investigadores submarinos localizou os destroços do "Navio Fantasma do Pacífico”, o único destróier da Marinha dos EUA capturado pelas forças japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, desaparecido há quase 80 anos. Drones aquáticos patrulharam as águas por um dia, escaneando quase 130 quilômetros quadrados de fundo do mar até encontrar a estrutura.