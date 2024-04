Dois consultórios que realizam cirurgias plásticas, um com sede no Rio Grande do Sul e outro no Paraná, foram alvos de ameaças e tiveram informações de pacientes e médicos divulgadas na deep web, a "internet oculta", por um grupo de hackers. Os criminosos publicaram fotos íntimas dos pacientes, inclusive imagens em que eles apareceriam nus, além de informações pessoais, dados bancários e de diálogos entre eles e os médicos.