Somente 30,6% dos gaúchos com mais de 10 anos de idade têm condições satisfatórias de conectividade, mesmo com a internet estando próxima da universalização no país. No Brasil, o índice é ainda pior: são 22%. De acordo com o levantamento, o RS é o terceiro Estado com o melhor indicador, ficando atrás apenas de SP e Distrito Federal.