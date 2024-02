O módulo Moon Sniper, do Japão, iniciará a descida em direção à Lua à meia-noite de sexta-feira (19) para sábado (20) no horário local (meio-dia de sexta-feira pelo horário de Brasília), o que, se for bem-sucedido, colocará o arquipélago asiático no seleto grupo de países para conseguir um pouso controlado no satélite terrestre.