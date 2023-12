O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) deflagrou, nesta quinta-feira (7), operação contra facção envolvida com tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo. Policiais cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão, sequestros de veículos e um de imóvel de alto padrão. A ofensiva ocorreu em 12 municípios, sendo parte das ordens cumpridas em Santa Catarina. Até as 8h, pelo menos 20 pessoas foram presas e 20 armas e centenas de munições foram apreendidas.