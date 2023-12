A polícia investiga a morte de um homem, supostamente com golpes de faca nas costas, ocorrida na noite desta terça-feira (26) na Avenida Farrapos, bairro Floresta, em Porto Alegre. O corpo foi localizado por populares caído no chão entre as ruas Almirante Barroso e Câncio Gomes, pouco antes das 22h.