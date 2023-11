Um recém-nascido foi levado de dentro de uma maternidade pública na madrugada desta quarta-feira (1º), no centro do Rio de Janeiro. O bebê foi retirado do local por uma mulher enquanto a mãe e a avó do menino dormiam. No início da manhã, a Polícia Militar prendeu a suspeita do sequestro em uma casa no Morro do Borel, na Tijuca, na zona norte da cidade, e resgatou a criança.