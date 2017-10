A informação foi confirmada neste sábado (14) à reportagem por delegados que atuam nestes distritos. As carceragens estão com ocupações esgotadas. Hoje, o Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da Polícia Civil informa que há 162 presos somente nas DPPAs, tanto dentro dos prédios quanto em viaturas da Brigada Militar. Nas viaturas, são mais de 50 presos. A pior situação é em Gravataí, que tem 27 pessoas detidas dentro de viaturas.

Pio Buck

A Polícia Civil prevê que a partir desta semana a situação piore ainda mais. Isso se deve à interdição do instituto , que, até então, estava recebendo presos provisórios. A Justiça deu prazo de 20 dias a partir da última quarta-feira para a desocupação do local, que fica ao lado do presídio Central.

No dia 15 de agosto deste ano, após inaugurar um novo centro de triagem em Porto Alegre, o Piratini anunciou a desativação do Pio Buck. O local havia sido improvisado como presídio após o ônibus-cela Trovão Azul deixar de ser utilizado. No mês passado, o governo afirmou que pretende transformar o instituto em uma prisão gerenciada pelos próprios presos, por meio do método de Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac).