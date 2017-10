Um vídeo foi divulgado na tarde deste domingo pelo delegado Felipe Borba , com o intuito de auxiliar na identificação dos envolvidos no crime. O ataque teria iniciado em um bar, nas proximidades de onde acontecia a festa. Nas imagens é possível visualizar, pelo menos, quatro homens armados que chegam ao estabelecimento e começam a atirar. Os policiais suspeitam que no mínimo seis criminosos tenham participado do ataque . Os atiradores estavam armados com fuzis 5.56 e .30, espingarda calibre 12 e pistola 9mm.

Horas depois do crime, uma Captiva preta e um Ka branco, que coincidiam com as características descritas por testemunhas como veículos usados pelos atiradores, foram encontrados. Os dois carros serão periciados em busca de pistas. A perícia esteve no local dos disparos, mas a polícia ainda não contabilizou o volume de cápsulas recolhidas na cena do crime. A suspeita é de que o ataque tenha partido de integrantes de uma facção criminosa com atuação no bairro São Geraldo, em Gravataí.