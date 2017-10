A Polícia Civil suspeita que o assassinato do menino Erick Eduardo Kalb, 6 anos, na noite de segunda-feira (30) em Erechim, no norte do Estado, foi feito para que ele não identificasse os executores que invadiram a casa e mataram o pai dele, Sandro Roberto Kalb, 37 anos. Inicialmente, a possibilidade de o garoto ter sido vitimado por bala perdida foi levantada, mas a região do corpo que os dois disparos atingiram - cabeça e peito - faz os investigadores acreditarem que a ação foi proposital.