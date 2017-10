Quatro furtos a residência foram registrados na primeira quinzena de outubro em Farroupilha. O número é igual a todos os crimes desse tipo ocorridos em setembro. Chamou a atenção um caso na semana passada em que três casas foram furtadas em um mesmo dia, na quarta-feira (11). O caso ocorreu na localidade de Vila Rica, no limite com o município de Carlos Barbosa.

O capitão Daniel Tonatto, responsável pela 1ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar, diz que a suspeita é de que os criminosos receberam a informação de que não havia moradores nas três residências e aproveitaram para cometer os furtos. O outro caso deste mês também foi no interior de Farroupilha, na localidade de Monte Bérico. Em setembro, dos quatro furtos a residências, apenas um foi na zona rural do município.