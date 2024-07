Referência para RM Notícia

Parte administrativa do HPS de Canoas volta a operar

Instituição foi totalmente atingida pela enchente e está fechada desde o dia 5 de maio. De acordo com a administração, há uma expectativa para retorno dos atendimentos de enfermagem antes do final do ano

18/07/2024 - 19h35min Atualizada em 18/07/2024 - 20h29min