Pandemia Ministério da Saúde diz que vacinação no Brasil pode começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro Pasta também informou que foram distribuídos 5,8 milhões de unidades de cloroquina, 302 mil de hidroxicloroquina e 21 milhões do Oseltamivir. Os medicamentos não têm comprovação científica no combate à covid-19