Distanciamento social Qual o risco de encontrar amigos ou participar de um evento? Tabela ajuda a medir o risco de contágio por coronavírus Pesquisadores esperam que, ao estabelecerem graus de contágio de acordo com situações diferentes, as recomendações possam promover maior proteção em cenários de alto risco e maior liberdade quando as características apontarem que o local é mais seguro