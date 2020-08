Alento na saúde Como estão as obras do Hospital Nora Teixeira, da Santa Casa; estrutura é avaliada em mais de R$ 200 milhões Mesmo com a pandemia e os desafios impostos diariamente à área da saúde, construção do complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre segue o cronograma e deve ser entregue em março de 2022