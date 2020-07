Entrevista Médico de comitê que apontou ineficácia no uso de hidroxicloroquina para casos leves e moderados explica resultados do estudo Intensivista do Hospital Moinhos de Vento, Regis Goulart Rosa integra o Coalizão, que utiliza como metodologia o ensaio clínico randomizado, considerado padrão ouro da ciência para avaliação de novos tratamentos