Desabastecidos de água e energia elétrica, moradores que permaneceram no Centro Histórico de Porto Alegre, mesmo com uma fração das ruas alagadas, vivem uma contenda diária para enfrentar os dias de anormalidade. Em meio ao apagão e com as redes móveis intermitentes, perambulam pelo bairro em busca de um ponto de luz para dar carga na bateria do celular e conseguir alguma comunicação com amigos, familiares e o restante do mundo.