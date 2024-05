Um dos principais pontos de coleta de doações para as vítimas das enchentes, o estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) foi palco nesta segunda (13) de um atrito entre a direção da instituição e os voluntários que trabalham no local. A partir desta terça (14), a chegada de donativos será gerida pela própria entidade, com outra equipe.