Depois de uma manhã de mobilização em Porto Alegre, motoristas de aplicativo se reuniram com deputados estaduais do Rio Grande do Sul no início da tarde desta terça-feira (26). Entre os pedidos estava uma audiência pública com o governador do Estado, Eduardo Leite, nos próximos dias. O protesto era contra o Projeto de Lei Complementar 12/24, que tem como objetivo regulamentar o trabalho por aplicativos de transporte de pessoas.