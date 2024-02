O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou, no início da noite desta sexta-feira (19), que ainda tem 14 estações de bombeamento de água tratada (Ebats) com falta de luz e quatro com nível abaixo do ideal para operação, o que impacta o abastecimento em pelo menos 21 bairros (veja a lista abaixo).