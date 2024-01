A viagem de sete deputados estaduais e dois assessores da Assembleia Legislativa em missão internacional do governo gaúcho à Cúpula do G77, na China, e à COP28, em Dubai, custou ao menos R$ 282,5 mil aos cofres do Estado. O valor foi obtido pela reportagem de GZH por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e leva em consideração o número de diárias utilizadas pelos parlamentares e assessores, além do custo com passagens aéreas usadas nas viagens.