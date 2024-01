A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, passou mal durante uma agenda em Brasília nesta quinta-feira (25) e foi internada na sexta (26) no Instituto do Coração (InCor) da Universidade de São Paulo (USP). Ela estava em uma oficina realizada no Ministério do Meio Ambiente quando precisou de um atendimento médico emergencial. No hospital, Sonia será submetida a exames.