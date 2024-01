Promiscuidade no lugar de independência, populismo em detrimento de discrição, individualismo em vez de colegialidade e coerência. Essas são algumas das patologias que Conrado Hübner Mendes, 46 anos, um dos observadores mais atentos do Judiciário brasileiro, identifica nos tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal (STF). Professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo (USP), colunista da Folha de S. Paulo, ele lançou, em 2023, O Discreto Charme da Magistocracia – Vícios e Disfarces do Judiciário Brasileiro, que reúne 88 textos de jornal publicados ao longo de mais de uma década e que compõem um panorama crítico do protagonismo exercido pelo poder, para o bem e para o mal, em alguns dos mais importantes acontecimentos da história recente do país. Na entrevista a seguir, Hübner Mendes comenta o tensionamento entre STF e Congresso e as indicações mais recentes de ministros, entre outros temas.