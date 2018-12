90% concluída Investigação sobre atentado contra Bolsonaro está avançada, diz diretor-geral da PF Nesta sexta-feira (20), Polícia Federal fez buscas no escritório do advogado Zanone Manoel de Oliveira Júnior, que defende Adélio Bispo, preso por ter esfaqueado o então candidato do PSL