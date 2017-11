O presidente recebeu na manhã desta segunda-feira, 6, a ex-secretária Nacional de Cidadania, Flávia Piovesan, no Palácio do Planalto. Depois do encontro, que não constava da agenda oficial, Temer e Flávia tiraram uma foto que foi publicada pelo presidente em suas redes sociais. "Desejo sucesso à Flávia Piovesan, que representará o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA", escreveu o presidente.