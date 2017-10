Na véspera da votação da denúncia por organização criminosa e obstrução da Justiça contra o presidente Michel Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que também é denunciado na mesma peça apresentada pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot, afirmou que está tranquilo e que o governo tem "confiança absoluta na base". "Vamos ter em princípio o mesmo número de votos, podendo ter uma variação para cima de até 10 votos", disse à reportagem.

O ministro afirmou que, depois de passada essa etapa, com a esperada derrubada da denúncia, o governo vai olhar "para frente" e investir na continuidade da retomada do crescimento econômico. Padilha não quis fazer comentários sobre possíveis retaliações a eventuais traições, mas disse que o governo "não trata com infieis". "Vamos ver a votação, a base vai corresponder a nossa expectativa e depois vamos olhar o after day olhando para frente. O Brasil já está andando a passos largos e queremos aumentar a velocidade", destacou.

Padilha rechaçou a versão de que há um balcão de negócios em andamento para barrar a segunda denúncia contra Temer e disse que parte do que estão atribuindo como negociação é fruto de uma imaginação que ele não tem. "Veja como as coisas efetivamente acontecem. A bancada ruralista tomou conhecimento da portaria que o Ministério do Trabalho baixou pelo Diário Oficial da União, ela não participou da elaboração, não sabia do que estava acontecendo e é atribuído como se fosse uma negociação. Uma negociação que as partes não sabiam", criticou.