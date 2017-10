O procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Geraldo da Camino, pede que as contas do governador José Ivo Sartori, referentes a 2016, sejam rejeitadas. O parecer foi entregue nesta sexta-feira (20) ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). A análise pelos conselheiros do TCE ocorrerá em sessão marcada para o próximo dia 25. O relator é o conselheiro Iradir Pietroski. O procurador aponta 24 itens irregulares. Entre eles, estão: