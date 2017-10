Luis Nova / Esp. CB/D.A Press

Na noite da última terça-feira (17), enquanto o Senado decidia se aceitava ou não as medidas cautelares impostas pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a Aécio Neves (PSDB-MG), o senador tucano teria acompanhado seus pares definirem seu futuro de sua casa, em Brasília — obedecendo, também, uma das restrições impostas pelo STF ao parlamentar, de recolhimento noturno. Com o resultado favorável ao tucano, uma imagem que seria do senador espiando, com semblante sério, a movimentação de jornalistas a partir de uma fresta na persiana de uma das janelas de sua residência ganhou destaque, estampando capas de diversas publicações nacionais.

Nesta quarta-feira (18), no entanto, a assessoria de Aécio emitiu nota negando que a pessoa retratada seja o senador. De acordo com a equipe do tucano, o homem flagrado pelo fotógrafo da agência D.A. Press Conteúdo seria um dos assessores de Aécio, que não teve o nome divulgado.

Comunicada pelo gabinete de Aécio, a D.A. Press contestou a informação, reafirmando que o homem retratado na imagem é, de fato, o senador. O argumento da agência é de que até o momento não foi fornecida prova de que se trata de outra pessoa, já que o assessor não foi identificado pela equipe do senador.

A votação

Com 44 votos favoráveis e 26 contrários, o Senado derrubou as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a Aécio Neves (PSDB-MG). Com a decisão, o senador tucano retomou o mandato e ficou livre do recolhimento noturno que havia sido determinado pela Primeira Turma do STF em setembro.

Confira a nota da defesa de Aécio na íntegra:

Esclarecemos que ocorreu um equívoco na identificação da foto divulgada, nessa terça-feira (17/10), como sendo do senador Aécio Neves em sua residência.

O erro na identificação foi devidamente registrado por essa assessoria junto ao jornal Correio Braziliense, responsável pela imagem, ontem à noite, logo após a sua veiculação.