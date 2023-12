Com cerca de 30 projetos para serem votados até o fim do ano na Câmara de Vereadores de Caxias, e em apenas três sessões ordinárias restantes até o encerramento do ano legislativo — em 15 de dezembro —, o presidente da Casa, Zé Dambrós (PSB), admite que pelo menos duas sessões extraordinárias devem ser convocadas para dar conta de toda a demanda. Na sessão desta quinta-feira (7), 15 projetos serão apreciados pelos parlamentares, dos quais oito serão votados.