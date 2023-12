Do orçamento destinado para a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em 2023, o Legislativo devolverá quase R$ 11,8 milhões aos cofres do município. O valor enviado à Casa no início do ano foi de R$ 48,9 milhões. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (22) no balanço anual da Mesa Diretora, presidida por Zé Dambrós. O parlamentar afirma ainda que, com a devolução da verba, os vereadores apresentam sugestões ao prefeito Adiló Didomenico para destinar metade da quantia. O direcionamento é sugerido especialmente para a estrutura urbana e para o atendimento materno-infantil do Sistema Único de Saúde (SUS).