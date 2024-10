Operação contra esquema de transporte de drogas de SC para venda em Caxias prende nove pessoas

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), deflagrou nesta quinta-feira (24) a Operação Koopa contra um esquema de venda de entorpecentes que eram transportados de Florianópolis (SC) para serem vendidos em Caxias do Sul. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Caxias, Garibaldi e Florianópolis, e quatro pessoas foram presas. Durante os seis meses de operação, outros cinco suspeitos já tinham sido presos em flagrante por envolvimento no esquema.