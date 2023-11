O Ministério Público (MP) denunciou, na quarta-feira (1º), o suspeito de matar Kenny Colombo Rodrigues Lara, 24 anos, por homicídio qualificado. O crime ocorreu no bairro Primeiro de Maio, em Farroupilha, no dia 29 de setembro. A vítima chegou a pedir socorro para pessoas que estavam em um supermercado, mas acabou morrendo no estacionamento do estabelecimento comercial. O homem de 25 anos apontado como executor foi preso em 16 de outubro em Novo Hamburgo.