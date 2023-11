Um jovem de 27 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por receptação em Caxias do Sul. A prisão ocorreu por volta das 18h da terça-feira (14) na Rua Jocelino Ferreira Borges, no bairro Centenário. De acordo com informações do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4ºBPChoq), o jovem ameaçou os vizinhos no prédio onde estava.