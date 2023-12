No cenário dinâmico do mercado de trabalho atual, investir em educação é a chave para se destacar e prosperar profissionalmente. Por isso, a FSG, por meio da Cruzeiro do Sul Virtual, está sempre se atualizando para o mercado e lança 10 novos cursos online e semipresenciais, que agregam ao portfólio com mais de 150 cursos de graduação e mais de 200 de pós-graduação. Essa iniciativa reforça o compromisso da marca em oferecer formação de alta qualidade, preparando você para os desafios do mundo profissional.