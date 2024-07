O trânsito na BR-116, em Nova Petrópolis, voltará a ter bloqueio nesta sexta-feira (4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos estará interrompido entre os quilômetros 174,5 e 181, entre das 7h as 18h. É o mesmo local que já teve bloqueio na quarta (3). Assim, conforme o órgão de segurança, o trânsito deve ser normalizado no final da tarde, apenas para moradores locais.