Um incêndio de grandes proporções destruiu parcialmente uma churrascaria em Canela na noite desta segunda-feira (15). O prédio fica na Estrada do Caracol (RS-466). De acordo com informações do sargento Rogério Martins, do Corpo de Bombeiros de Canela, o fogo teve início por volta de 22h45min, num depósito vizinho, que ficava aos fundos do prédio. As chamas rapidamente se espalharam para a churrascaria.