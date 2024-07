Bloqueada há quase dois, Estrada Salto Veltoso, no interior de Farroupilha, é liberada parcialmente

A Estrada Salto Ventoso, na localidade de Sete de Setembro, no interior de Farroupilha, está com o trânsito parcialmente liberado. Segundo a prefeitura, as obras avançaram no final de semana e possibilitaram a liberação. O bloqueio ocorria desde o dia 4 de maio, após as fortes chuvas que atingiram toda o Rio Grande do Sul. Em um primeiro momento, a interrupção ocorreu por segurança e, posteriormente, devido a uma queda de barreira, que necessitou a retirada de moradores da região.