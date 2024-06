A Estrada da Uva, no interior de Caxias do Sul, está liberada para o tráfego de veículos leves. Mas os caminhões com mais de 18 toneladas estão proibidos de passar. Na manhã desta quarta-feira (12), o tráfego estava calmo, mas quem passou pelo local percebia ao menos três pontos com bloqueios parciais e inúmeros buracos pelo trajeto, que liga Caxias do Sul a Vale Real, pela RS-452.