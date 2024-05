O trajeto entre Caxias do Sul e o Litoral Norte ainda pode ser realizado a partir da RS-453, a Rota do Sol. O trecho, especialmente em Vila Seca e Itati, sofreu com bloqueios durante maio. No distrito caxiense, duas adutoras do Sistema Marrecas romperam em momentos diferentes, enquanto o ponto próximo às praias teve quedas de barreiras.