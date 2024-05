A Defesa Civil Estadual e a prefeitura de Veranópolis contabilizam mais duas mortes em decorrência de um deslizamento próximo à Ponte Ernesto Dornelles, na BR-470, ocorrido semana passada. As vítimas ainda não foram identificadas, conforme o assessoria de imprensa do município. Até o domingo (5), haviam sido confirmadas as mortes de Carolina Silveira Lopes, Dirceu Milani e Rodrigo Cagol no mesmo local. Cagol morreu na quinta-feira (2), depois de ser encontrado por um amigo que desceu no local e o encontrou preso no desmoronamento.