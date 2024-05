A Serra chegou a 17 mortes registradas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, conforme apuração do Jornal Pioneiro e da Gaúcha Serra. A Defesa Civil, em boletim no final de tarde desta sexta-feira (3), confirma 14 mortes na região. Enquanto isso, em todo o Estado, são 45 mortes, de acordo com a apuração de GZH, e 39 mortes confirmadas pelo órgão estadual.